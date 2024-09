A manchete do JM de hoje dá sequência à de ontem, em que o empresário Mário Ferreira manifestou interesse na ligação ferry entre a Madeira e o continente, mas com algum apoio. Pedro Fino garante que o Governo Regional não vai subsidiar uma operação ferry entre o continente e a Região, defendendo ser “responsabilidade” da República lançar um concurso que assegure a continuidade territorial.

O governante reagiu com “satisfação” à manchete do JM, a dar conta do interesse do empresário Mário Ferreira, mas lembra que o “mercado é livre” se quiser explorar a linha sem subvenções.

Uma foto com um ‘monte’ de notas e com o título ‘Madeirenses podem poupar centenas de euros com mexidas’ no IRS chama a atenção dos trabalhadores. As novas tabelas de IRS serão implementadas no imediato. Os salários de setembro e outubro terão um alívio extra significativo.

Ao nível das ocorrências, a PSP identificou condutor que fugiu do acidente mortal na noite de sexta-feira. É um jovem de 18 anos. O condutor, que não tem carta, admitiu o crime.

Na Camacha, uma mulher morreu atropelada em paragem de autocarros. Foi no Rochão.

Mas há mais para ler neste terceiro dia do mês de setembro. Saiba que um homem foi constituído arguido devido ao foguete que lançou na Serra de Água e que deu origem ao incêndio.