António Trindade defende entidade reguladora única para hotéis e AL

O CEO e presidente do Grupo Porto Bay defende uma entidade reguladora única para hotéis e Alojamento Local (AL).

Segundo António Trindado, “atualmente, o hoteleiro fica preso às 30 mil camas, não consegue uma cama mais sem ter muita burocracia. Quem quer ter mais uma cama de Alojamento Local é só dizer à Câmara e está a andar...”.

“Eu defendo muito o Alojamento Local, mas defendo muito esta área como suporte do negócio turístico. Agora, não podem entrar diretamente em concorrência”, afirmou o hoteleiro na entrevista realizada esta tarde no centro comercial Plaza Madeira, na rubrica Plaza Com.

A entrevista, em que participou também o diretor do hotel Quinta do Furão, de Santana, pode ser revista no canal de streaming naminhaterra.com e lida na edição impressa do JM.