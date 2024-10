Bom dia!

- Principia às 9h30, no auditório do Museu Casa da Luz, as Jornadas Psicopedagógicas: Uma Escola para o Futuro, organizadas pela Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço.

- Começa às 9h30, no auditório do Comando Operacional da Madeira, as jornadas ‘A Linha da Frente na Visão do Operacional’, organizadas pela Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, em parceria com o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores.

- Abre às 10h00, na Praça da Cidade de Santana, a Feira Agrícola, Stands e Exposições.

- O Hotel VidaMar acolhe o evento Autumn Meeting 2024 do Conselho Europeu das Ordens dos Médicos (CEOM), onde participa o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, às 8h00. A sessão de abertura, às 11h30, conta com o presidente do Governo Regional.

- Arranca às 14h00, em Santana, o seminário subordinado ao tema ‘Agricultura: presente e futuro’, no âmbito da II edição do Festival Agrícola e Repentista da Madeira (FARM).

- Pelas 16h00, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, acontece uma sessão pública de esclarecimento sobre a Proposta do Plano de Urbanização da Frente Mar – Sul da Ilha do Porto Santo.

- O Hotel Quinta da Serra celebra o 10.º aniversário a partir das 17h00, com um sunset cocktail nos jardins do hotel.

- Às 17h30, na Sé do Funchal, uma missa solene pelo centenário do nascimento de D. Francisco Santana. Após esta celebração, no Museu de Arte Sacra, realiza-se uma mesa-redonda às 19h00, com a presença de convidados.

- Encerra às 17h30, em Câmara de Lobos, o III Seminário Arte, Bibliotecas e Cultura.

- Em frente à Sé do Funchal, pelas 17h30, ocorre uma iniciativa pela paz e de solidariedade com a Palestina.

- A FNAC no MadeiraShopping recebe, a partir das 18h30, Valentina Silva Ferreira e Délia Gomes para uma conversa sobre ‘O impacto da arte na saúde mental’.

- No jardim da Junta de Freguesia de São Martinho, às 18h30, tem início a 3.ª edição do Dancilhas – Festival de Danças e Músicas do Mundo.

- No Teatro Municipal Baltazar Dias, às 19h00, o espetáculo Janete, com encenação de John Mowat.

- A 37.ª edição da Festa da Maçã, no Largo da Achada, Camacha, abre oficialmente às 20h00, seguida de muita animação musical. O cabeça de cartaz é o cantor nacional Toy.

- Às 22h30, atua Adriana Lua, em Santana.