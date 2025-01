Bom dia!

- Arranca às 10h00, na Quinta Vigia, o último dia da visita dos deputados da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, da Assembleia da República. Ao longo do dia, vão visitar instituições no Funchal, Machico e manter reuniões com entidades na área social.

- Principia às 10h00 as Jornadas de Atualização do Clero, no Seminário Diocesano. À noite, às 19h00, na Igreja do Colégio, as Jornadas de Atualização para Religiosos e Leigos.

- Decorre entre as 10h30 e as 14h30 um plenário de trabalhadores convocado pelo SNMOT - Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores. A Horários do Funchal informa a possibilidade de ocorrência de constrangimentos nas carreiras de transporte público de passageiros do seu serviço urbano e interurbano, nesse horário.

- Pelas 11h30, no Comando Operacional da Madeira, Pico da Cruz, realiza-se a cerimónia de Rendição do Comandante Operacional da Madeira.

- Tem início às 14h30 a reunião Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de agosto’, na ordem de trabalhos consta: Aprovação das Atas; - Continuidade dos trabalhos; Outros Assuntos.