A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa visitou, ontem, a ExpoMadeira. O certame reúne este ano 83 expositores, no estádio do Marítimo, nos Barreiros.

Durante a visita, a governante – que se fez acompanhar de toda a sua equipa -, destacou a importância da ExpoMadeira na divulgação dos apoios, iniciativas e programas implementados na Madeira em benefício da população regional.

“No Balcão de informação da SRITJ, aqui no Pavilhão do Governo Regional, as pessoas podem aceder a informações sobre os nossos serviços. O trabalho da SRITJ abrange áreas diversas. É importante que as pessoas conheçam os meios de apoio que tem ao seu alcance”, sublinhou Ana Sousa.

De referir ainda que o pavilhão do Governo Regional acolhe também uma exposição de trabalhos dos Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão e do Centro de Apoio à Deficiência Profunda e uma mostra dos produtos de confeção própria da Casa do Povo do Curral das Freiras.