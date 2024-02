Ana Sousa destaca respostas sociais da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz

Foram elogios e o repto de que dê continuidade ao seu trabalho que Ana Sousa deixou, hoje, na Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, que viu este domingo ser empossado o seu novo provedor, Savino Correia.

De facto, diante da plateia da cerimónia da tomada de posse, a secretária regional de Inclusão e Juventude enalteceu o trabalho desenvolvido em rede por esta instituição, que tem otimizado as respostas sociais direcionadas às necessidades do município.

”A Santa Casa da Misericórdia desenvolve como atividades principais respostas sociais direcionadas para o apoio às pessoas idosas, crianças e jovens em perigo, apoio à integração social e comunitária, apoio à família e comunidade em geral, num trabalho de grande valor e que muito agradecemos”, começou por afirmar a tutelar, que apelou ao empenho de todos na salvaguarda da qualidade de vida dos idosos, ou não fosse a longevidade uma grande conquista da sociedade atual.

”Todos - Governo Regional, instituições do terceiro sector, sociedade civil – somos fundamentais, e é desta forma que temos vindo a trabalhar, em rede e em parceria com todas as instituições que prestam respostas sociais de excelência”, sublinhou.

A secretária regional agradeceu, assim, a dedicação do provedor cessante, Manuel Vieira, desejando ao novo provedor, Savino Correia e à sua equipa um mandato profícuo.

”Reforço os meus votos de felicidades à direção hoje empossada. Que continuem a trabalhar sempre com o objetivo do bem comum, de servir a população e a comunidade, em estreita parceira com todas as entidades municipais e locais”, findou.