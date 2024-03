“Que os jovens possam encontrar aqui não apenas raízes profundas, mas também asas para voar e conquistar o mundo. Que os idosos sejam sempre respeitados e honrados pelo seu legado e sabedoria. E que todos, possamos construir um futuro que honre o passado e inspire as gerações vindouras”. Ana Sousa, secretária regional de Inclusão e Juventude, presidiu hoje à cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Casa do Povo do Paul do Mar.

“A Casa do Povo do Paul do Mar tem um papel fundamental na promoção e proteção da cultura, na dinamização de atividades formativas, desportivas e de lazer”, afirmou a governante.

Durante a cerimónia, a secretária com a tutela da Inclusão lançou ainda um desafio à direção presidida por Iva Abeatti para esta que dê continuidade ao trabalho de proximidade com a população, “conciliando a sua atividade com aquelas que são as características da população do Paul do Mar, assegurando um trabalho em rede com todas as entidades municipais e locais”.

“Só com um trabalho em rede, unidos na ação, será possível marcar a diferença”, concluiu Ana Sousa, desejando à nova equipa “os maiores sucessos para o triénio 2024-2027” e reafirmando o compromisso de apoio do Governo Regional para com as Casas do Povo.