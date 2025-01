José Silva é membro fundador da tertúlia “Amigos de Peixe”, em Londres, presidindo ao grupo desde a sua fundação em 2002. Ao longo destes 23 anos foram vários os donativos entregues a instituições e pessoas com necessidades. Segundo dados divulgados em 2019 pela Irmã Edilza Conceição, diretora do lar e tesoureira do conselho de administração do Casa da Sagrada Família e Refugio de São Vicente de Paulo, o lar tinha 83 idosos e 44 funcionários, que “tudo fazem para que os idosos se sintam o melhor possível naquele espaço que, mais do que um lar, pretende ser uma verdadeira casa de família.”