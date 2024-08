O fogo que começou na Serra de Água chegou ao centro do Curral das Freiras, aproximou-se de São Vicente e ameaçou entrar no Funchal. Foi este o filme de terror do dia de ontem, longe de estar acabado e que hoje o JM vai acompanhar.

‘ALTA TENSÃO’, assim, em letras maiúsculas é a manchete deste domingo, em que damos conta da polémica em torno da vinda ou não de meios de socorro externos.

Em Ocorrências, um outro drama, ocorrido no Porto Santo. ‘Homem morre em acidente com carro que foi ter ao mar’, é a chamada à primeira página.

Nem tudo são tristezas nesta edição. Em Cultura: ‘Elisa espera converto entre amigos no Funchal’, ‘São Vicente começa nove dias de festa’ e ‘Santana vive noites quentes com artistas nacionais’.

Outra notícia positiva: ‘Ribeira Brava investe mais 630 mil euros’ em acessibilidades.