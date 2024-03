Albuquerque visita obra do novo hospital. Empreitada decorre “a bom ritmo”

O presidente do Governo Regional visita na quarta-feira, às 11 horas, as obras de construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira. De acordo com uma nota de agenda emitida pelo gabinete de Miguel Albuquerque, a empreitada “prossegue a bom ritmo”, depois de alguns constrangimentos iniciais, atribuídos à dificuldade de aquisição de matérias-primas, devido à guerra na Ucrânia.

A segunda fase da obra, atualmente em curso, tem um valor contratual de 74.698.447,25 euros, e tem prevista conclusão para março de 2025, adianta o gabinete da presidência do Governo Regional, que prevê que a entrada em funcionamento ocorra até ao final de 2027.

“No global, o novo Hospital Central e Universitário da Madeira representa, em todas as suas fases, um investimento na ordem dos 350 milhões de euros”, acrescenta.Atualmente, segundo revela a mesma fonte, “os trabalhos são executados diariamente por cerca de 410 colaboradores, que correspondem à mão de obra direta, distribuídos por mais de 25 empresas incluindo as subcontratadas em regime de subempreitadas”.

“Em curso estão, sumariamente, os trabalhos de edificação da estrutura nos blocos norte, central e sul da unidade hospitalar, assentamento de alvenarias e colocação de redes enterradas. Os trabalhos de preparação e pavimentação dos arruamentos exteriores do campus hospitalar, deverão ter início até maio do ano corrente”, indica ainda.