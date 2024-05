A Junta de Freguesia de São Pedro informou, hoje, que iniciou um roteiro de visitas a empresas sediadas ou que pretendem instalar-se na freguesia, “com o intuito de se inteirar dos seus ramos de negócios e das suas principais dificuldades”.

Conforme destaca numa nota enviada à redação, neste universo encontram-se várias centenas de empresas, prevalecendo as de pequena e media dimensão.

Com este objetivo, o presidente da Junta visitou, esta semana, as futuras instalações da empresa Caldeira & Costa, que adquiriu para o efeito um imóvel no Caminho de Santo António, estando em obras de requalificação.

“Trata-se de uma empresa com larga história no mercado regional com mais de 50 anos de experiência na área de aluguer de equipamentos de impressão”, destaca este órgão.

Segundo Manuel Filipe, este é um exemplo de que a freguesia de São Pedro atrai empresas, sobretudo empresas de serviços e restauração, trazendo dinamismo, movimento de pessoas e vida à freguesia, contribuindo positivamente para toda a economia local.

“No caso específico da empresa Caldeira e Costa contribuiu ainda para a recuperação urbanística de um espaço que se encontrava abandonado”, enalteceu.

De apontar que é estimado que em setembro a empresa mude para as novas instalações no Caminho de Santo António, trazendo os seus 18 colaboradores.