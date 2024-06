O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, amanhã, pelas 11h30, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, o Centro de Medicina da Reprodução.

Segundo refere a nota de imprensa, o Centro de Medicina da Reprodução está capacitado para realizar todos os tratamentos de fertilidade na Madeira, desde 18 de maio de 2024. Um investimento superior a 700 mil euros, só na aquisição de equipamentos.

O Centro de Medicina da Reprodução tem desde 2014, ano da sua criação, a autorização do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (PMA) para ministrar técnicas dedicadas exclusivamente à Inseminação intra-uterina, tendo conquistado em 2024, a autorização para implementação de novas técnicas de PMA, nomeadamente Fertilização in vitro, Injeção intracitoplasmática, criopreservação de gâmetas e embriões.

O CMR tem um sistema de gestão da qualidade pela norma ISSO, certificado pela APCER, desde 2017.

O novo CMR, coordenado pela médica ginecologista Cláudia Freitas, foi inaugurado no dia 18 de maio de 2024 e contou com a presença de todos os diretores dos Centros de Medicina de Reprodução do país.