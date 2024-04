Miguel Albuquerque reiterou este sábado “o PSD Madeira é um partido que não tem linhas vermelhas com ninguém, estabelece diálogo com todos os partidos”. A palavras foram proferidas de uma ação partidária promovida pela comissão política da freguesia de São Gonçalo.

Todavia, o presidente do PSD Madeira salvaguarda que “o PSD neste momento vai concorrer às eleições para vencê-las. O quadro que vai resultar das eleições, vai resultar da vontade dos madeirenses e dos porto-santenses”. E é daí que poderá resultar esse diálogo adicional, “porque, no fundo, o alicerce fundamental da autonomia é o Parlamento Regional e o nosso regime sendo um regime parlamentar obriga os partidos a dialogarem uns com os outros” e o “PSD Madeira estabelece diálogos com todos os partidos democráticos”.

Quanto à campanha, “será essencialmente de contato pessoal. Aliás, tem sido o nosso lema esse contacto com a população e, portanto, do ponto de vista logístico, não irá ser uma campanha com grande investimento”, sendo estimando um valor na ordem dos 300 mil euros.

“Há um conjunto de eleições, temos ainda as europeias logo a 9 de junho, e isso vai obrigar a uma racionalização de despesa”, mas, adita, que tal até é positivo porque “vai obrigar a esse contacto pessoal e eu gosto de fazer as campanhas em contacto com a população”.