Albuquerque recebido com cartazes de agradecimento

No percurso que o presidente do Governo Regional fez hoje do novo acesso rodoviário de 550 metros que liga a Rua João Ricardo Ferreira César à Avenida Nova Cidade, em Câmara de Lobos, Miguel Albuquerque foi recebido com dois cartazes de apoio.

“Muito obrigado a todos os que tornaram este acesso possível”, podia ler-se num dos cartazes afixados à passagem dos representantes do executivos regional e municipal.

À chegada para a inauguração, Albuquerque já tinha sentido a importância que a obra tinha para os moradores.

Encarnação Andrade, uma moradora com 64 anos, disse que “há 32 anos que esperava” pelo novo acesso e que “foi preciso ter partido o tornozelo” e ir ao departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Câmara de Lobos reclamar para que esta obra fosse feita.

Encarnação Andrade diz que agora “só falta o autocarro” passar neste novo arruamento.