Albuquerque não tem problemas com Manuel António Correia mas critica quem contesta no sofá

O presidente do Governo Regional reafirmou, hoje, que já pediu e está à espera de ser ouvido no âmbito do processo de investigação judicial que espoletou a 24 de janeiro.

Albuquerque, que está de visita a uma empresa no Parque Empresarial da Ribeira Brava, foi confrontado com as eleições no PSD, tendo referido que quem está à espera no sofá, é altura ideal para se manifestar.

“Não arranjem desculpas. Não há desculpas. O processo eleitoral está aberto”, disse Miguel Albuquerque em resposta aos críticos social-democratas mas que não avançam com uma candidatura. “O dr. Manuel António é um militante como os outros. Não tenho quaisquer problemas”, referiu Albuquerque em relação ao facto de estar a ser apontado que Manuel António é um nome vincado como um dos candidatos à liderança do PSD-Madeira.