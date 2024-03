Albuquerque na cerimónia de entrega do Melhor Destino de Praia da Europa

O presidente do Governo Regional da Madeira estará amanhã, 13 de março, pelas 17h00, no Porto Santo, marcando presença na entrega do galardão dos World Travel Awards na categoria de Melhor Destino de Praia da Europa, que será entregue na Câmara Municipal.

Antes, pelo meio-dia, Miguel Albuquerque tem agendada uma visita às obras em curso na Unidade Local de Saúde.