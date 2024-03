O Instituto para a Qualificação irá realizar, amanhã, pelas 18h30 horas, a cerimónia de entrega de 287 certificados e diplomas a jovens e a adultos que concluíram com sucesso ações de formação na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

O evento decorre no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes e contará com as presenças do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Também serão entregues os prémios e certificados aos alunos das turmas vencedoras do projeto ‘Unidos para o Sucesso’, projeto que desenvolve iniciativas que valorizam e estimulam o empenho e a dedicação dos alunos no seu desempenho escolar, bem como um conjunto de valores essenciais à vida cívica e social dos nossos alunos dos cursos profissionais e dos cursos de educação e formação de adultos.