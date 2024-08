O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, está esta manhã no Curral das Freiras, onde considerou que, por si, a Região teria “2 ou 3 meios aéreos” disponíveis para quando ocorrem situações como a que a Região atravessa com o incêndio em curso.

O político acrescentou, no entanto, que é preciso “negociar” com o Governo da República, mas alinhando-se, assim, pela consideração feita esta manhã pelo presidente da Assembleia Legislativa Regional.

José Manuel Rodrigues, que também esteve no terreno, defendeu a necessidade de dois meios aéreos afetos ao Serviço Regional de Proteção Civil, conforme pode ler, aqui.