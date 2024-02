Albuquerque diz que caberá à “nova direção” do PSD decidir se haverá coligação com o CDS

Miguel Albuquerque remeteu hoje para a “nova direção” que sair das diretas de 21 de março a decisão de manter a coligação com o CDS.

“Esse é um problema que vai competir à próxima direção eleita do PSD” decidir, respondeu o presidente da Comissão Política Regional, reconhecendo, no entanto, que “pode haver” uma grande fação do PSD/M que não quer ver o partido novamente coligado com o CDS.

“Pode haver, mas eis uma boa questão que está a colocar”, disse, em resposta aos jornalistas presentes na conferência de imprensa, que sucedeu à reunião desta tarde da Comissão Política.

Para Miguel Albuquerque, a eventual coligação com o CDS “deve ser definida na estratégia de moção” do vencedor das diretas de março. “Na estratégia que for apresentada pelo vencedor, isso deve ficar, com certeza, definido: se vai em coligação ou não vai em coligação”.

Recorde-se que o JM avançou hoje na edição impressa a vontade de militantes do PSD de pôr termo à coligação com os centristas. Desde as eleições regionais de outubro de 2019 que o partido se mantém coligado com o CDS nas diferentes eleições que têm disputado.