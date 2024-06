Bom dia!

Elementos do PSD-M e dirigentes regionais do Chega partilham da mesma convicção: só Miguel Albuquerque pode desatar o nó das negociações com vista à aprovação do Programa de Governo. Tanto Miguel Castro como a direção nacional optam pelo silêncio.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a rede SIGA. Passe único, frota renovada e viagens grátis a 1 de julho.

Saiba ainda que incêndio de viatura durante a madrugada está a ser investigado pela PJ e que mérito reúne uma centena de empresários.

Não perca também uma viagem de sucesso. Estrada Regional atinge um milhão de visualizações. O projeto do JM, que tem Diogo Sousa como protagonista, conquista cada vez mais seguidores.

