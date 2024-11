O presidente do Governo Regional disse hoje que “a moção de censura” do Chega ao executivo “não tem sentido nenhum”, mas acrescentou que “se querem brincar aos partidos, brinquem mais à frente”, porque primeiro é preciso aprovar o orçamento regional. “Deixem aprovar o orçamento, porque isso toca no bolso de toda a gente”, pediu.

À margem da sessão de abertura da nova edição do curso de defesa nacional, que decorre no Funchal, Miguel Albuquerque mostrou-se preocupado com os efeitos de uma moção de censura neste momento, quando estão a ser negociados aumentos para a função pública, progressões de carreira, baixa de IRS, o concurso para a terceira fase do novo hospital e obras do PRR.

Para Albuquerque, estas medidas podem ficar comprometidas sem orçamento. Miguel Albuquerque reponsabiliza o presidente do Chega, André Ventura, pela nova crise política que se está a abrir. “Acho que isto foi imposto pelo senhor [André] Ventura, que depois de pegar fogo à floresta vem apagar o fogo com petróleo”, acusou.