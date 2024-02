Albuquerque defende política de concertação social para importação de mão de obra para a hotelaria

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, começou por elogiar o trabalho “extraordinário que os hoteleiros” têm feito para o crescimento da economia do país e apontou aquele que considera ser “o maior desafio” neste momento para a hotelaria e para o turismo.

“Há que ter uma politica de concertação social com os hoteleiros, entidades públicas e com o Estado de importarmos mão de obra para o hoteleira, de forma cautelosa, humana e de forma a garantir que esta mão de obra não traz perturbações para a confiança instalada. Isto é um desafio decisivo para o turismo”, afirmou.

Outro desafio apontado por Albuquerque foi o de continuar a encarrar a diversificação da oferta e da sua qualidade, lembrando que o turista de hoje é ativo e quer um contacto permanente com a cultura, o património e com o usufruto do meio ambiente.

Nesse sentido, defende novas propostas de diversificação dos espaços que são frequentados pelo turismo, lembrando os projetos do Caminho Real e o Teleférico do Curral das Freiras: “que está a ser muito contestada não sei porque”.

Na sua alocução, Albuquerque versou ainda sobre números da economia da Região, adiantando que, este ano, o produto interno bruto deverá ultrapassar os 7 mil milhões de euros.