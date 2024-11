O presidente do governo regional disse hoje concordar “a 100%” com a instituição do feriado da Autonomia, a 2 de abril.

Aos jornalistas, depois da cerimónia de entrega de prémios de mérito aos alunos da escola Bartolomeu Perestrelo, Miguel Albuquerque disse ainda estar “muito satisfeito” por João Cunha e Silva estar à frente da comissão para a organização das comemorações dos 50 anos da Autonomia regional da Madeira, e que este é um trabalho que deve abarcar todas as sensibilidades e forças políticas na Região.

Admitiu não saber se os membros da estrutura serão remunerados, mas pensa que será a título gracioso.

De qualquer modo, garantiu que o governo regional vai suportar as iniciativas do programa comemorativo que for criado.