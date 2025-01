Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, relembrou hoje a total disponibilidade para colaborar com a Igreja, que tem papel crucial no apoio social e também no apoio ao nível da Saúde.

Considerando que, durante muitos anos, houve na Madeira a ideia de que cada um podia viver para o seu lado, Albuquerque realçou que isso não foi benéfico. O chefe do Executivo madeirense, que falava na abertura do centro social da freguesia da Calheta, destacou a importância destes espaços, onde as pessoas podem conviver, interagir.

”Não digam adeus ao Carlos Teles, que ele vai continuar num cargo político que lhe está destinado”, disse o presidente do Governo.

O presidente da Câmara Municipal da Calheta, por sua vez, lembrou que foi sentido por parte da população o interesse em abrir um centro social que, neste caso, é o décimo e funciona na Paróquia de São Francisco Xavier. Disse ter consciência de que ainda há trabalho a fazer e admitiu que, no futuro, um outro espaço poderá surgir. Neste momento, são 300, os utentes que frequentam os centros sociais do concelho.