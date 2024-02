Questionado sobre como os militantes do PSD\M estão a encarar o congresso e a candidatura, Albuquerque foi perentório: “vamos ver o que eles decidem”.

Quanto ao facto de não convocar a comunicação social para as visitas oficiais, como tem acontecido nos últimos tempos, Albuquerque disse que as mesmas “vão começar agora”.

Já questionado se ten receio de ser visto como uma pessoa que não tem palavra, o presidente demissionário referiu que “quem vê isso é a oposição não è a maioria dos madeirenses que sempre votaram em mim”, apontou, vincando que o PSD está mobilizado.

Albuquerque falava à margem do 34.° Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo que está prestes a arrancar no Centro de Congressos da Madeira. O evento promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) decorre até sexta-feira, tendo como tema ‘Horizonte 2030’ em linha com a Agenda 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).