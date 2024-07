Embora sendo dia de festa - Machico assinala hoje 605 anos de freguesia- o presidente da Junta aproveitou a cerimónia para, na presença do presidente da Câmara Municipal e do secretário regional de Saúde e Proteção Civil (em representação do Governo), manifestar aquelas que são as preocupações dos machiquenses.

Na cerimónia, que decorreu ao início desta noite no Fórum de Machico, Alberto Olim destacou, em primeiro lugar, o facto de uma pequena comunidade de pescadores de atum estar a enfrentar problemas financeiros por causa da reduzida quota imposta pela União Europeia. Ainda no setor primário, mostrou também preocupação com os preços dos adubos e das sementes, os quais estão a tornar, também, a atividade agrícola insuportável.

Lamentou a falta de mão de obra na restauração, o que tem feito com que alguns empresários estejam a passar por dificuldades e a pensar fechar portas.

Apontou críticas à circunstância de ainda nada ter sido feito com o Forte de São João Batista e pediu a Pedro Ramos que levasse a sua preocupação ao presidente do Governo Regional, lembrando que, há um ano, na mesma cerimónia, falou sobre o assunto ao secretário regional da Educação.

Tal como já havia antecipado, ao Jornal, no decorrer desta semana, Alberto Olim falou não só na importância deste investimento turístico, como também na preocupação que uma pedreira nos Landeiros, está a trazer aos locais. Em caso de enxurrada, a mesma poderá provocar danos incalculáveis.

Abordou ainda a questão do trânsito e a falta de estacionamentos, referindo que Machico necessita de novas acessibilidades.

“Aguardamos, da mesma forma, a execução da ligação ao Parque Empresarial de Machico, obra inscrita em diversos planos e orçamentos da Região, mas que até à data ainda não viram a sua execução”, considerou.

“Caros governantes, não destratemos a população de Machico, pois são contribuintes que pagam os seus impostos da mesma forma que os contribuintes de outros concelhos também o fazem”, apelou em forma de recado.

A ocasião foi ainda aproveitada para o presidente da Junta falar de todas as atividades feitas em prol da população, em particular na área social.