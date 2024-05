O grupo madeirense fundado por Alberto Caires festeja 40 anos com projetos de internacionalização. Miguel Caires, atual administrador, recorda, em entrevista, que a marca já está no continente, em Espanha e no Brasil. É esta a manchete de hoje do JM.

No topo da capa, destaque para a subida do Nacional à I Liga, um regresso carimbado antes da última jornada.

‘Madeira Street Arts está de volta’, outro destaque, este em Cultura, que nos dá conta do regresso dos artistas de rua ao Funchal, de 7 a 9 de novembro.

Outro tema com chamada à primeira página tem a ver com os fundos. ‘Região adianta financiamento’ é o título da notícia de que as candidaturas ao programa 2030 têm incentivo aprovado para este ano. Leia mais notícias no interior da edição impressa.