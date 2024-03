Bom dia!

- No Dia Mundial da Água, o programa da II Semana do Ambiente de Santa Cruz apresenta:

* 9h30, Salão Paroquial de Santa Cruz, a apresentação Ciclo e Distribuição da Água: Captação e Distribuição de Água no Concelho.

*16h00, Casa do Povo de Gaula, ação de sensibilização, Prevenção e Ação em caso de Incêndios Rurais.

*18h30, Ponta da Oliveira, Caniço, apresentação e inauguração da alteração da iluminação pública para iluminação biodinâmica.

*19h00, Junta de Freguesia de Santo António da Serra, ação de sensibilização, Prevenção e Ação em caso de Incêndios Rurais.

- Às 9h30, no auditório do Fórum Machico, a 2.ª edição da Conferência ECOS Machico, com o tema ‘Monitorização e a Gestão de Visitantes para um território sustentável’.

- A partir das 10h00, a 2.ª Tertúlia do Projeto ‘Tertúlias Juvenis’, intitulada ‘Jovens e Educação...um desafio à Cidade’, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, com o professor João Apolinário.

- Na Ribeira Brava, às 10h00, a reunião semanal da autarquia local.

- No encerramento das comemorações da Semana da Igualdade promovida pela Comissão da Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP-IN, a USAM vai promover uma concentração, às 15h00, junto à porta do Mercado dos Lavradores, sob o Lema ‘Liberdade! – Igualdade! – Portugal com Justiça Social!’.

- Pelas 15h00, na Junta de Freguesia de Machico, vai decorrer uma palestra integrada no ‘Mês Azul’ de sensibilização contra o Cancro Colorretal, com a participação das médicas Maria Olim, Joana Carvão e do médico cirurgião Jorge Fernandes, coordenador do setor colorretal do SESARAM, EPERAM.

- ‘Verdade ou Consequência’, de Diogo Correia Pinto, é um espetáculo de teatro dentro de um concerto de rock ou vice-versa, que sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 15h00 e às 20h00.

- Às 18h00, no âmbito do programa ‘Música nos Museus’, o grupo P`lo Caminho realiza um concerto na Estação do Monte.

- Pelas 18h00, o secretário regional de Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto, visita o Mercado de Automóveis Usados promovido pela ACIF-CCIM.

- A Igreja de Cristo Rei – Monte, Ponta do Sol, acolhe às 20h00, um concerto com o título ‘Via Crucis - O caminho do amor’, pelo Coro de Câmara da Madeira (CCM).

- A OFITE | Oficina de Teatro do Estreito, incorporada na ACRE, estreia às 21h00 a comédia ‘O Regresso do Morto’, com direção artística de Zé Abreu, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

- A Orquestra Clássica da Madeira apresenta no âmbito do XXXVII Festival de Música da Madeira, às 21h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, um Recital de Violoncelo com Luis Andrade e Piano Constant Notten.

- No âmbito da sétima edição do MADEIRADig CitY SESSIONS, às 21h30, na Galeria Tratuário, na Rua da Carreira, 119, o concerto da artista dinamarquesa Xuri.