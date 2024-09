Bom dia e bom domingo!

- No Caniçal, às 13h00, a missa solene em louvor a Nossa Senhora da Piedade seguida de procissão marítima para devolver a imagem à Capela situada no Monte Gordo.

- Pelas 16h00, tem lugar a celebração do 1.º aniversário do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF). O evento é presidido pela presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

- O Solar do Aposento, na Ponta Delgada, acolhe a iniciativa “Concertos da Vinha ao Lagar”, entre as 17h00 e as 18h00, que conta com a atuação da fadista Micaela Setim.

- No último dia da Festa do Vinho Madeira, na Praça do Povo, pelas 19h00, provas comentadas com produtores de vinho. Quanto a música, os convidados são o DJ Nuno Marcial e Denis Rodrigues Quarteto, a partir das 19h00.