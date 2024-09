Bom dia!

- O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebe, às 15h30, Manuel García, deputado venezuelano no exílio, eleito pelo Estado de Aragua.

- Na Ribeira Brava, às 16h30, a Unidade de Alzheimer da Madeira – Centro Social e Paroquial de São Bento, celebra o terceiro aniversário. O Presidente do Governo Regional marca presença no evento.

- Às 18h00, na Galeria Lourdes, Câmara de Lobos, ocorre a inauguração da exposição “Fado Tropical” de Sérgio Remondes.

- Pelas 18h00, no Pátio da Estação do Monte, a Associação Cupio Musicorum apresenta o concerto do projeto Rakyiah Duo com Paula Soares na flauta transversal e Tiago Brás na guitarra clássica.

- A partir das 19h00, na Praça do Povo, na Festa do Vinho Madeira, tem lugar as provas comentadas com o Produtores convidados do Wine Lounge. A animação musical conta com as atuações do DJ Óscar C. e Banda 3D.

- O espetáculo de dança contemporânea “Filho da Terra”, de Juliana Andrade, sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 20h00.

- No último dia do Drive-In Cinema no parque de estacionamento do piso 2, no MadeiraShopping, às 20h30, pode ver o filme “Oh lá lá!”.