Bom dia! É segunda-feira!

* Pelas 11h00, acontece a conferência de imprensa de apresentação do programa comemorativo do Dia da Cidade do Funchal, que se assinala a 21 de agosto. O evento irá ter lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, e contará com a presença da presidente da CMF, Cristina Pedra.

* A exposição “What is Watt?” rumará novamente ao norte da ilha. A mostra realizada por um coletivo de artistas renomados será exibida na Casa da Cultura de Santana a partir de hoje, estando a abertura programada para as 16h00, com entrada livre.

* A partir das 18h00, no Barreirinha Bar Café, localizado no Largo do Socorro, realiza-se a apresentação oficial da equipa feminina do Madeira Andebol SAD, que dará início à temporada 2024/2025.

* Ricardo Mariano apresenta 7 regras de ouro para abrir uma empresa de sucesso. O jovem empreendedor algarvio Ricardo Mariano irá dinamizar uma sessão sobre empreendedorismo em parceria com a FNAC do Funchal. Esta FNAC talks acontece pelas 18h30, no Madeira Shopping.