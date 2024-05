A afluências às urnas no total do concelho de Câmara de Lobos, nas eleições regionais que decorrem este domingo, era de 36,95% às 15h56.

Até a este momento, 12.041 eleitores recenseados de um universo de 32.586 já exerceu o seu direito de voto.

Em Câmara de Lobos dos 16.217 votantes já 35,87% se tinha dirigido às urnas para cumprir o seu dever cívico. No Estreito de Câmara de Lobos dos 9.654 votantes já 38,72% votaram. Já no Jardim da Serra, dos 2.973 há a registar uma afluência de 36,36%. No Curral das Freiras estas eleições contam com 1.805 eleitores recenseados, dos quais 37,89% já votaram. Por fim, na Quinta Grande 18,22% dos eleitores já votaram, isto é, 724 de 1.937.