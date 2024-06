O Aeroporto da Madeira foi eleito como o local mais emocionante do mundo para aterrar, de acordo com um novo estudo que analisou visualizações no YouTube e pesquisas no Google, atribuindo pontuações entre zero e 10.

O estudo foi realizado pela Prime Casino e divulgado esta quarta-feira pela digitaloft, sendo que o Aeroporto da Madeira, conhecido pela sua envolvência em terrenos acidentados e ventosos, obteve uma pontuação de 9,55/10.

Realça o estudo hoje divulgado que a complexidade da aterragem no Aeroporto Cristiano Ronaldo exige “treino e certificação especial para os pilotos”, o que explica um interesse de 79.340 pesquisas no Google. É de realçar que os vídeos divulgados de aterragens neste aeroporto somaram 35 milhões de visualizações no YouTube.

Em segundo lugar, encontra-se o Aeroporto de Londres Heathrow, com 8,79/10, seguido pelo Aeroporto de Queenstown, na Nova Zelândia, com 8,64/10, ambos também conhecidos pelas suas aterragens desafiadoras e vistas impressionantes.