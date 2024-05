ADN pede que eleitores “não se deixem enganar por apelo ao voto útil”

O ADN considera que é “fundamenta que cada cidadão compreenda a importância do seu voto e não se deixe enganar pelo apelo ao voto útil, uma estratégia frequentemente utilizada pelos grandes partidos para consolidar o seu poder, sacrificando a verdadeira representatividade democrática”.

Em comunicado, o partido liderado por Miguel Pita esclarece que “o voto útil é frequentemente apresentado como uma escolha estratégica para evitar que determinado partido ou candidato chegue ao poder”. No entanto, o ADN acredita “que esta abordagem mina a diversidade política e reduz a possibilidade de eleger representantes que realmente reflitam as preocupações e interesses da população”.

O ADN considera que “votar em quem realmente acreditamos é essencial para garantir que a diversidade de opiniões e interesses esteja representada no governo”. Além do mais, é do entendimento do partido que “a democracia prospera com a diversidade de vozes e opiniões” e “votar em candidatos e partidos que realmente nos representam contribui para um sistema político mais robusto e plural”.

“Embora o voto útil possa parecer uma solução imediata para evitar um cenário indesejado, ele pode ter consequências negativas a longo prazo. Ao apoiar consistentemente os mesmos partidos maiores, podemos contribuir para a estagnação política e a falta de inovação nas políticas públicas. Apoiar novos partidos ou candidatos comideias frescas pode estimular a mudança e a evolução política”, alerta o ADN, acrescentando que “votar de acordo com as próprias convicções éum ato de empoderamento”.

Em resumo, “ao votar em quem realmente nos representa, estamos a defenderos nossos próprios interesses e os interesses da nossa comunidade. Estamos a contribuir para um sistema político mais justo e equitativo, onde todas as vozes têm a oportunidade de ser ouvidas e consideradas”, remata o partido.