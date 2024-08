ADN critica realização de ‘Festa Chévere’ na Ribeira Brava

O ADN, em comunicado, diz considerar “bastante inoportuna, incompreensível e em péssimo timing”, a denominada ‘Fiesta Chévere’ que decorre ao longo deste fim de semana na Ribeira Brava.

O partido aponta para a “falta de bom senso” dos seus promotores, organizadores e participantes da mesma, “perante tudo ao que se está passando na Venezuela”.

A força política afirma que “lamenta a falta de sensibilidade e solidariedade demonstrada para com a comunidade luso-descendente durante esta ‘fiesta’ em que milhões de pessoas lutam pela liberdade legítima que lhe é negada há cerca de duas décadas”.

Portanto, o ADN garante não compreender “o contrassenso e falta de coerência, em que ao mesmo tempo que se promovem na Região vigílias e manifestações de apoio para com o povo oprimido da Venezuela, em que se denota a preocupação das pessoas para com os seus familiares e amigos que lá se encontram, estejamos em simultâneo promovendo uma festa que mais parece de puro apoio e legitimação de vitória a Nicolas Maduro, pois é essa a imagem que passa para o exterior de ilha”.

“O nosso lema sempre foi ‘O ADN é mais do que um Partido’, pois não somos populistas de pura caça ao voto, desde a nossa fundação que defendemos as causas justas denunciando o que consideramos errado e defendemos acima de tudo a verdade”, acrescenta.

Nesta situação o ADN considera que “a apetência tradicional do nosso povo madeirense pelas festas e arraiais, nunca se deveria sobrepor à esta causa solidária, em que teria sido mais coerente alterar o tema do evento em questão ou simplesmente o adiamento dessa ‘fiesta’ que nada tem de ‘chévere’ e contrasta com o medo, tristeza, insegurança, a prisão e morte de inocentes, que todos nós sabemos estar a ocorrer neste momento naquele grande País que muito ajudou a Região no seu desenvolvimento, acolheu e bem tratou os nossos emigrantes desde a década de sessenta e onde atualmente habitam centenas de milhares de luso-descendentes”.