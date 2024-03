Acompanhe o primeiro painel do ‘Especial Eleições’

O JM, a JM-FM e o canal NAMINHATERRA TV, levam até si uma extensa cobertura das eleições legislativas nacionais.

A longo das próximas seis horas poderá acompanhar a emissão ‘Especial Eleições’, distribuída por três painéis, com a participação de nove comentadores.

Assista ao primeiro painel, composto pela social-democrata Patrícia Dantas, a socialista Elisa Seixas e Milton Teixeira, do JPP, com moderação a cargo do diretor da JM-FM, Miguel Guarda.