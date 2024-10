Já no Período da Ordem do Dia, Nuno Morna (IL), subiu ao palanque defendendo o voto submetido pela IL: “Voto de Congratulação pela atribuição do Prémio Sakharov à líder das forças democráticas da Venezuela, María Gorina Machado, e o Presidente eleito Edmundo González Urrutia”.

Nuno Morna falou na “cruzada” que Maduro levou a cabo sem problemas de “exterminar” quem é contra o seu governo e disse que “a luta da liberdade na Venezuela é também a nossa luta”.

“Entre 2014 e 2023 a media de agentes políticos detidos foi de 250 venezuelanos por ano” e observou que é poeira “face ao que Maduro está disposto a fazer a quem o ouse enfrentar”.

No fim, Carlos Fernandes (PSD), com ligações à Venezuela, aplaudiu o discurso do liberal.