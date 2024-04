Pedro Milheiro da Costa, diretor do hotel Quinta do Furão, pensa que, comparativamente a outras indústrias, a hotelaria está a pagar bem aos seus funcionários.

“Isto é difícil de acreditar porque há na hotelaria ideias pré-concebidas de que se ganha mal. Não é verdade. Estou absolutamente convencido, e não sendo eu um homem da estatística, que em termos médios, em relação a outras indústrias, a hotelaria está a pagar muitíssimo bem. É a única forma que temos de segurar os recursos humanos”, declarou na entrevista realizada esta tarde no centro comercial Plaza Madeira, na rubrica Plaza Com realizada em parceria com o JM.

Sobre esta questão, António Trindade, CEO e presidente do grupo Porto Bay, nota que a hotelaria tem mão de obra qualificada e que das remunerações “ninguém se queixa”. Dá como exemplo as empresas do grupo que gere, onde a média de permanência dos trabalhadores é de 10 anos.

