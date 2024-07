“O trabalho destas mulheres ficou e ficará sempre para depois, mesmo depois de nós”. Palavras proferidas por Rafaela Rodrigues, autora de ‘A Bordadeira’, um livro que diz ser “uma carta de amor às bordadeiras do passado, mas também às do presente que ainda mantêm o bordado vivo”.

A escritora e ilustradora esteve, esta tarde, nas instalações do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), na Rua dos Ferreiros, para uma conversa guiada por Marisa Santos, vogal do Conselho Diretivo do IVBAM, no âmbito das celebrações do Dia Mundial do Bordado, comemorado no dia 30 de julho.

Com vários momentos de interação com a plateia, Rafaela Rodrigues explicou um pouco sobre o processo de criação da obra que contou com testemunhos que várias bordadeiras.

Ao longo das páginas do livro, editado em 2021, os leitores poderão envolver-se com as histórias, os costumes e a vida, pautada por trabalho árduo, das mulheres que se dedicaram a este ofício.

Na capa do livro, conforme destacou a própria a título de curiosidade, vê-se a ilustração de um fio onde estão representados elementos da vida da bordadeira com pormenores do dia a dia.

A autora partilhou ainda com a plateia que duas das bordadeiras cujas histórias ajudaram a dar corpo ao livro faleceram, pelo que quando pôde reeditar o livro colocou as ilustrações das duas nas páginas de forma s imortalizá-las.

Nova Coleção ‘AJOUR’ amanhã

Para amanhã, o programa comemorativo, que arrancou na passada quinta-feira, continua com várias atividades com destaque para a apresentação, às 11h00, da Nova Coleção de malas com Bordado da Madeira ‘AJOUR’, da marca Bica Larica, que terá como palco as instalações do IVBAM.

Ao longo do dia estarão também a decorrer outras atividades como exposições, que podem ser visitadas das 10h00 às 18h00, nas instalações de entidade, e uma execução ao vivo, de “painel de azulejos em Bordado madeira, protagonizada por bordadeira da casa.