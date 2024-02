O 71.º encontro do AMMMSU (Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar) terá lugar, no dia 3 de março, na Igreja Paroquial do Faial (Concelho de Santana).

Programa:

11H00 - Missa na Igreja Paroquial do Faial

12H00 - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar. Esta cerimónia será realizada na Igreja, no fim da missa.

13H00 – Almoço no restaurante ‘Praia da Alagoa’ no Porto da Cruz.

Nota: Haverá um autocarro que estará em Câmara de Lobos às 08H30, na Avenida do Mar (Junto da GNR) às 09H00, em Santa Cruz, às 09H30 , em Machico, às 10H00, e posteriormente segue para a Igreja do Faial.