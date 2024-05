Decorre a abertura oficial da exposição Classic Car Revival, que concentra na Praça do Povo 515 veículos clássicos, dos quais o convidado de honra, um Lamborghini Miura P400 SV, pertencente ao Museu do Caramulo, e avaliado em 3 milhões de euros.

Num ambiente revivalista, a Praça do Povo está a atrair centenas de visitantes. O presidente do Governo Regional está a visitar o certame, acompanhado pelo secretário regional do Turismo e Cultura e pelo presidente do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira.

Miguel Albuquerque está a observar todos os veículos em exposição, tendo já falado sobre a riqueza e importância do evento para o apresentador Jorge Gabriel, que está na Madeira para dar voz à mostra, entrevistando os proprietários dos clássicos.