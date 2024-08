O incêndio no concelho de Câmara de Lobos, na Madeira, encontra-se agora contido, embora não esteja ainda controlado, e depois de uma noite “bastante intensa e trabalhosa”, indicou hoje de manhã o presidente da autarquia, Leonel Silva.

O concelho de Câmara de Lobos, na zona oeste da ilha, registou esta noite vários focos de incêndio ativos, tendo o fogo lavrado perto de habitações e equipamentos públicos, designadamente no centro da freguesia do Curral das Freiras, no interior do município, de acordo com o autarca.

A situação é agora mais calma, mas as autoridades não podem “aligeirar os meios”, vincou Leonel Silva, alertando que o combate e a extinção do incêndio dependerá sempre das condições meteorológicas, que nos últimos dias não têm sido favoráveis.

Quanto a danos registados, o presidente da Câmara indicou que “não há nenhuma habitação no concelho que tenha sido atingida”.

Apesar de ainda não ter uma contabilização feita, Leonel Silva adiantou que há arrecadações, palheiros e terrenos agrícolas que foram atingidos pelo fogo.

Neste momento, cerca de 50 munícipes obrigados a saírem das suas casas encontram-se alojados em dois centros comunitários municipais.