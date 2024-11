A Câmara Municipal do Funchal (CMF) entregou hoje o Galardão Eco-Escolas 2023/2024 a 41 Estabelecimentos de Ensino do Concelho, mais três em relação ao ano letivo transato.

Durante a cerimónia, que decorreu na Sala da Assembleia Municipal, e que contou com a presença de diversas entidades, a vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, destacou que “o Município do Funchal tem sido um parceiro fiel e dedicado no apoio à implementação do programa Eco-Escolas e continuará a incentivar e a valorizar o trabalho das escolas na área da educação ambiental”.

A autarca mostra-se satisfeita pelo crescimento e o impacto positivo das iniciativas ambientais no âmbito escolar. “É já uma aposta ganha no caminho que todos devemos trilhar rumo à consciencialização ambiental”, realçou.

Nádia Coelho sublinhou o compromisso contínuo do atual executivo do Funchal com a educação ambiental, que vem sendo uma prioridade desde o início do mandato.

Entre outras iniciativas, referiu a inauguração, em janeiro deste ano, de dois centros de referência ambiental – o renovado Centro de Receção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal e o Pólo de Educação Ambiental de Águas Residuais.

Ainda com o objetivo de promover a consciência e o compromisso dos alunos nas questões ambientais, a CMF apresentou pelo 2º ano consecutivo o seu programa Municipal de Sensibilização Ambiental em 106 estabelecimentos de ensino, desde o pré-escolar até ao secundário, abrangendo também o ensino profissional, a Educação Especial e os Ginásios Municipais. Um programa que aborda temas como a água, as mudanças climáticas, o bem-estar animal, a energia, os espaços verdes e os resíduos sólidos, bem como os vários concursos e desafios em que podem participar.

“É inequívoco o valor que este executivo dá ao educar para uma cidade mais sustentável e, no essencial, mudar comportamentos com a expectativa de que estes possam ter efeitos geracionais”, reforçou.

Nádia Coelho revelou que o Município do Funchal foi também este mês galardoado com a Bandeira Verde Eco XXI, o que “representa o reconhecimento do nosso empenho enquanto Município, no desenvolvimento de ações que levam a um desenvolvimento sustentável, alicerçado na educação para a sustentabilidade e na defesa e proteção da qualidade.

Por outro lado, lembrou que, em 2024, as Escolas do Funchal destacaram-se em Projetos dedicados à temática Ambiental e arrecadaram 15 Prémios Nacionais, dando um “exemplo notável” em prol do Ambiente.

A finalizar o discurso, Nádia Coelho enalteceu o empenho dos professores e coordenadores do programa Eco-Escolas, cuja dedicação junto dos alunos tem sido fundamental para o “êxito” das iniciativas. “Podemos fazer a diferença e construir um futuro mais verde e promissor,” afirmou.