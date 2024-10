No pedido de esclarecimentos ao secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Vitor Freitas, do PS, iniciou o seu tempo, agradecendo, tal como Pedro Ramos, a todos os que ajudaram no combate aos incêndios.

Mas clarificou que o seu agradecimento “não é extensível aos que abandonaram os incêndios para irem de férias”.

O socialista quis saber os valores correspondentes à comparticipação do governo às corporações.

Pedro Ramos, que já tinha adiantando que seriam 35 milhões de euros nos próximos três anos, elencou os valores por ano civil, que serão em crescendo. O governante também tinha explicado que o diploma prevê apoios, não apenas para os salários, mas também para equipamentos e formação dos voluntários visando a sua profissionalização. Como a Região não pode alterar o estatuto da carreira, a decisão passou por melhorar o quadro remuneratório, disse ainda. De salientar que alguns representantes dos bombeiros da Região assistem à apreciação deste diploma. Pedro Ramos prestou ainda esclarecimentos a Marta Freitas, do PS, e a Mónica Freitas, do PAN.