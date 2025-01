A APBC (Associação para o Bem-Estar das Crianças) iniciou o ano, dando destaque ao desenvolvimento emocional dos alunos. Em 2025, a “Viagem pelas Emoções”, com começo a 13 de janeiro, será o ponto de partida para este ciclo de aprendizagens, com o objetivo de ensinar as crianças a identificar e a gerir as suas emoções de maneira saudável.

O workshop, promovido pela APBC, será conduzido por Liliana Ferreira, educadora emocional e fundadora do projeto “Emoções à Flor da Mente”. A iniciativa será dirigida aos alunos do 1º ciclo da Escola Básica Dr. Eduardo Brazão de Castro e contará com seis sessões ao longo do ano letivo.

Este workshop faz parte de uma série de atividades que a APBC se compromete a oferecer ao longo de 2025.