175 pedalaram no Passeio das Luzes de Natal

Decorreu na noite de ontem, 8 de dezembro, a edição mais participada de sempre do passeio das Luzes de Natal.

Numa noite amena e convidativa, foram 175 os miúdos e graúdos que marcaram presença na Praça do Município do Funchal, pelas 18h30, para um passeio ao longo dos 9.7kms do percurso, encheram de cor e movimento as principais ruas do Funchal.

O passeio organizado pela Associação de Ciclismo da Madeira, contou com o apoio institucional da Câmara Municipal do Funchal e dos parceiros privados ‘A Confeitaria’ e ‘Bikezone Funchal’, num evento que teve também um importante cariz solidário com os participantes a doarem ao Centro da Mãe um livro ou brinquedo que proporcionará a diversas crianças carenciadas um natal mais feliz.

“Esta edição demonstrou um aumento participativo de 70% comparativamente com o ano passado, o que deixa a organização extremamente satisfeita e agradecida pela adesão”, dá conta a organização do evento solidário.