Este ano, os estágios de verão do SESARAM contam com 120 jovens madeirenses nas mais diferentes áreas, entre as quais Medicina, Enfermagem, Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, entre outros. Alguns estágios ainda estão a decorrer, outros ainda por começar, mas a maioria está em fase de conclusão.

Realizou-se, esta manhã, uma sessão alusiva a estes estágios – que têm duração de um mês - , um programa desenvolvido pela Direção Regional de Juventude, nas instalações do Centro de Formação do SESARAM, que contou com a presença de 40 destes jovens que abraçaram

Refira-se que a estes estágios podem candidatar-se jovens até aos 30 anos de idades, que estejam a frequentar o ensino universitário, em Portugal ou no Estrangeiro, que confira o grau de licenciatura, mestrado, doutoramento, pós-graduação e ainda cursos técnicos superiores profissionais.

Presente na ocasião, Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Proteção Civil, destacou a importância destas iniciativas para os jovens que, através destas medidas, ficam munidos de mais informações sobre o futuro profissional, permitindo o contacto com os profissionais de saúde e, também, com os novos equipamentos da área.

“Têm a oportunidade de conhecer como é o terreno do vosso futuro. Porque se não conhecerem o terreno do vosso futuro não se vão sentir integrados”, constatou.

Na ocasião, usou também da palavra o presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Herberto Jesus, o qual realçou o facto de o SESARAM ser a “maior entidade empregadora da Região” que tem crescido ao longo dos anos. “É um hospital altamente diferenciado”, sustentou, lembrando que o foco neste momento é a de o SESARAM tornar-se cada vez melhor.

Herberto Jesus deixou ainda uma palavra aos jovens. “Vós ainda sois jovens e daqui a uns anos vão perceber que o que vos diferencia dos outros é querer saber mais. Mas também o que nos diferencia dos outros é sermos mais humanos. Nós estamos num mundo altamente tecnológico, com Inteligência Artificial e robôs, mas a parte humana é o que nos diferencia”, sublinhou.

De referir que esteve ainda presente o diretor Regional de Juventude, André Alves, o qual fez um enquadramento e evolução do Programa Estágios de Verão na RAM.