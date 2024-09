A investigação da Polícia Judiciária na Região está a movimentar um dispositivo com 110 elementos da PJ, quatro Procuradores da República, dois Juízes do Tribunal Judicial do Funchal e seis elementos do Núcleo de Assessoria Técnica.

O titular do inquérito é o DIAP Regional de Lisboa – 1ª Secção.

Recorde-se que, tal como o JM anunciou, a PJ investiga três potenciais crimes: participação económica em negócio; recebimento indevido de vantagem; financiamento partidário.

E já foram anunciadas sete detenções de “autarcas, empresários, funcionários públicos, titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos”, como consequência de 43 mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias.