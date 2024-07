Começou a época de verão.

E que bela é esta época na ilha, onde o sol, a praia, arraiais e festas não faltam!

A Madeira no Verão é, realmente, diversão e descontração! Durante o dia mergulhos e praia e ao fim do dia, por toda a ilha, as pessoas mobilizam-se de semana a semana, para comerem e beberem em cada freguesia onde há animação.

Mas o que é bom, também tem o seu lado reverso da moeda. E, infelizmente, ainda é visível o descuidado com o lixo nas praias e arraiais. Custa perceber, que apesar de tanta literacia, ainda se deixam beatas ou lixo no calhau ou areal. E nos arraiais, bem pior! É certo que já são vendidos copos recicláveis, mas quantas vezes pode ser visto, o lixo, copos, lenços de papel, cigarros no chão? Lembro-me perfeitamente, no arraial da Lapa, no Paul do Mar, de observar muita gente, mandar lixo e cerveja para o mar!

É impressionante perceber que estamos numa sociedade evoluída, mas involuída.

Mas falar de sustentabilidade, não é só falar de lixo e falta de cuidado! A sustentabilidade vai muito mais além do que a preservação de espaços e pode e deve sim, começar na nossa casa e claro que, durante todo o ano.

E, aproveitando o Verão, é possível começar a implementar alguns hábitos:

- Primeiro que tudo, ter em mente a regra dos “3 Rs – Reduzir, Reutilizar e Reciclar”.

- Dito isto, evitar utensílios descartáveis, nos convívios – copos, pratos, talheres, palhinhas...;

- Colocar os pacotes de sumo, de bolachas e de cremes protetores no respetivo ecoponto;

- Evitar o uso de garrafas de água de plástico. Para além de auxiliar o ambiente, diminui o consumo de bisfenol, prejudicial à saúde;

- Preservar a água das piscinas;

- Tomar banhos mais rápidos;

- E reutilizar, mais vezes as nossas roupas. Os resíduos têxteis têm um impacto de 10% nas emissões de carbono, no planeta! É importante reavaliar, o nosso materialismo e a necessidade de termos peças de roupa que usamos só uma vez.

No que diz respeito à alimentação, a sustentabilidade tem também um papel crucial:

- No verão, há uma maior tendência em levar snacks rápidos para a praia, muitos deles processados. Seria interessante, “desempacotar menos e descascar mais” e optar por alimentos naturais e de preferência biológicos. Optar por frutas e oleaginosas é uma excelente opção;

- Incluir na alimentação, proteínas de origem vegetal e saladas frescas. As leguminosas, por exemplo, o feijão, grão, ervilhas ou lentilha, são ricas em proteína, fibra e minerais como o ácido fólico, zinco e magnésio. Ao consumi-las, privilegia a saúde e aumenta a pegada ecológica;

- Preferir alimentos de origem local e da época e evitar o desperdício alimentar. E falando em desperdício, esta é uma ótima altura, caso tenha jardim para fazer compostagem natural com os desperdícios orgânicos. A sua horta ou jardim agradece!

Compreender que é importante preservar recursos e cuidar da “nossa” terra é a maior consciencialização que temos de ter. De nada serve pensarmos em saúde, se não pensarmos em produzir, conservar e ingerir, os melhores recursos.

Falta agora o Governo perceber que é importante pensar na sustentabilidade da sua população!

Ai Madeira! Destino de abundância, mas de cada vez maior insustentabilidade! Destino sustentável sim, mas só para turista ver!

Que tal começar a ser mais sustentável este verão, caro Governo Regional?