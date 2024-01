Objetivo 2024 – Ser mais saudável, melhorar corpo e mente e otimizar a composição corporal – Sim!

Objetivo 2024 – Dieta – Não!

Sim, é isto mesmo, porque é que quando definimos um objetivo para o nosso corpo, temos de viver obstinados e condicionados por uma alimentação demasiado restritiva ou por programas de exercício “instagramfit”?

Porque é que quando queremos perder gordura, temos de o fazer até amanhã, com pressão e stress?

Porque é que temos de perder 10 kg em 10 dias?

Porque é que seguimos uma dieta restritiva, perdemos peso, ganhamos peso, perdemos peso e ganhamos peso e no ano seguinte, definimos um objetivo para perder peso outra vez?

Para muitas, muitas pessoas, a perda de muito peso e o ganho de mais peso é cíclico e uma constante. Agora, pergunto, será que a abordagem à perda de peso está a ser a mais correta? Não seria mais benéfico perder peso um pouco mais devagar, mas assegurar a sua manutenção a longo prazo?

Na minha opinião, a loucura da perda de peso em poucos dias, se não acompanhada por um nutricionista, pode ser prejudicial tanto à nossa saúde física como mental. E a realidade, é que a maioria das pessoas prefere restringir por iniciativa própria e sem o entendimento do que se passa dentro do nosso corpo. Claro que nem todos o fazem mal, mas na realidade, a maioria não o faz da forma mais correta!

Hoje em dia, inclusive, todos pensam saber de nutrição. Todas as pessoas acham que têm competências para partilhar informação nutricional e planos alimentares. Ou como se diz... “aconselhamentos alimentares” ou “aconselhamentos de saúde” que na realidade são tentativas de consultas e redação de dietas, muitas vezes sem legalidade, por falta de formação profissional de quem o faz! Muito cuidado!

Se queremos perder peso mais rápido e com uma dieta mais restrita, que o façamos com apoio profissional, para assegurar um aporte nutricional seguro e uma retoma a um plano nutricional mais completo, quando o objetivo é cumprido.

Perder peso, não é só perder peso! É preciso avaliarmos o estado do nosso organismo... e a informação que circula dentro do corpo humano é imensa!

Primeiro que tudo, temos que entender que todos nós somos seres individuais com características individuais. Por isso, a dieta da vizinha não é igual à minha.

Depois, temos de perceber as causas do ganho de peso. São externas ou internas? Como estão os níveis de stress, se o sono está equilibrado, se o intestino funciona bem, se as análises bioquímicas estão equilibradas, entre outros!

E por fim, adequar todo um plano alimentar de acordo com as especificidades de cada um, sabendo que, antes de pensar só no peso, tem de haver um equilíbrio orgânico e a melhoria da saúde, por exemplo, ajudar a dormir melhor, melhorar a tensão arterial, reduzir a gordura à volta dos órgãos, e mais e mais. É este o propósito da nutrição e é por isso que perder peso só porque sim, muitas vezes não funciona!

Este ano não vamos fazer dietas... daquelas restritivas, sem acompanhamento! Não sem entender primeiro o porquê do ganho de peso e todos os fatores que o influenciam.

Este ano vamos cuidar da nossa saúde emocional e física!

Este ano vamos primeiro, tentar diminuir o stress, mexer mais o nosso corpo, dormir melhor, sentir mais energia e equilibrar o nosso corpo de dentro para fora.

Este ano vamos descascar mais e desempacotar menos, comer alimentos mais saudáveis, sabendo que em tudo tem de haver um equilíbrio! Aos poucos os resultados surgirão e com certeza que serão duradouros.

Um ano sem dietas deve ser um ano com uma alimentação saudável e equilibrada todos os dias. É um, ou dois ou mais anos com saúde e bem-estar!